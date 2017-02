Eidos Montreal – Legt eine Pause mit Deus Ex ein

Eidos Montreal hat mit Deus Ex: Mankind Divided letztes Jahr das aktuelle Abenteuer von Adam Jensen veröffentlicht, aber nicht das letzte. Viele Zeichen im Spiel deuten auf einend dritten Teil hin, doch der wird wohl noch länger auf sich warten lassen.

Verschiedene Seiten, darunter Kotaku und Eurogamer, wollen erfahren haben, dass Edios Montreal die Deus Ex-Reihe derzeit pausieren lässt. Grund dafür sind unter anderem die eher moderaten Verkaufszahlen von Deus Ex: Mankind Divided.

Dennoch bleibt das Studio nicht untätig, sondern werkelt an einem Marvel-Titel, in Zusammenarbeit mit Square Enix. Es wird gemutmaßt, dass Eidos Montreal an einem Spiel auf Basis von Guardians of the Galaxy arbeitet.

Bereits bekannt ist, dass Crystal Dynamics, mit etwas Unterstützung von Eidos Montreal derzeit schon an The Avengers-Project arbeiten. Zu diesem Thema haben sich allerdings weder Eidos Montreal noch Square Enix selbst geäußert.