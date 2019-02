Ein neues Need for Speed und Plants vs. Zombies wurde bestätigt

Nachdem EA verraten hat, dass sie nicht die Einnahmen machen konnten, die sie planten, haben Pläne aufgezeigt, die helfen sollen den Umsatz des Unternehmens zu steigern. Dabei helfen natürlich Games.

EA verriet, dass ein neues Need for Speed und Plants vs. Zombies in Arbeit sei. Letzteres dürfte zumindest für einige erfreute Gesichert sorgen. Need for Speed auf der anderen Hand wurde schon seit Jahren sehr stiefmütterlich von EA behandelt.

Zusätzlich hat EA verraten, dass Star Wars: Jedi Fallen Order weiterhin wie geplant im Herbst 2019 erscheinen soll. Erste Details zum Spiel gibt es von offizieller Seite noch immer nur sehr wenige.