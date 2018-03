Elite Dangerous Beyond – Kapitel eins angekündigt

Pressemeldung – Elite Dangerous: Beyond – Chapter One erscheint am 27. Februar für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Beyond, die dritte Season zu Elite Dangerous, ist für alle Spieler kostenlos und konzentriert sich auf von der Community gewünschte Verbesserungen.

Neben diesen zentralen Änderungen wird die von den Spielern vorangetriebene Story mit neuem in-game Content fortgeführt. Piloten aus der gesamten Galaxis erhalten Zugang zu neuen Tools, um die sich immer weiter entfaltende Geschichte mitzugestalten.

Mit der Veröffentlichung von Chapter One wird das System für Verbrechen und deren Bestrafung überarbeitet. Die Reaktionen auf kriminelle Handlungen von Spielern werden erweitert und somit das ‚Open Play’ der gigantischen Mulitplayer-Galaxie fairer und kompetitiver gestaltet.

Die neue ‚Advance Tactical Response’-Initiative macht sich auf die Jagd nach Wiederholungstätern, ‚Hot Ships’ hängen den Raumschiffen der Spieler Verbrechen an und das neue Reputationssystem erhöht die Konsequenzen für illegale Aktivitäten. Diese Änderungen sorgen dafür, dass die Galaxie für erfahrene Piloten herausfordernder wird.

Mit der Einführung von GalNet Audio wird die Hauptquelle von Neuigkeiten in Elite Dangerous leichter zugänglich. Kommandanten erhalten dort die aktuellsten Updates und befinden sich inmitten des allumfassenden Narrativ ohne je die Action verlassen zu müssen.

Ab dem 27. Februar sind für Besitzer von Elite Dangerous Horizons neue Kontakte verfügbar. TechBroker, Händler seltener Tools und Technologie, geben Spielern die Chance, neue Items zu erwerben. Zudem können Kommandanten mithilfe von Händlern Materialien konvertieren und tauschen, um so Ingenieursmissionen und Missionen mit Tech-Brokern leichter zugänglich zu machen.

Beyond – Chapter One enthält eine Reihe an Verbesserungen und Updates. Ein neues Handelsdaten-Overlay macht die Planung profitabler Routen leichter, Änderungen der Ingenieurs-Mechaniken gewährleisten garantierte Verbesserungen während des Craftings und das System für Missionsbelohnungen wurde überarbeitet. Mit dem Chieftain wurde außerdem als Reaktion auf die Targoiden-Gefahr ein neues Kampfschiff gebaut.