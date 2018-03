Elite Dangerous Beyond – Kapitel eins steht bereit

Pressemeldung – Frontier Developments hat heute das erste kostenlose Update Elite Dangerous: Beyond – Chapter One für die dritte Season von Elite Dangerous auf PC, PlayStation 4 Computer Entertainment System und das Xbox One all-in-one Games- und Entertainmentsystem veröffentlicht.

Mit Beyond nimmt Frontier einige grundlegende Änderungen an den Kern-Mechaniken von Elite Dangerous vor und bringt neue Inhalte in das Spiel, die darauf warten von den Commandern in der MMO-Galaxie entdeckt zu werden.

Beyond – Chapter One beinhaltet neue Geschwader-Missionen und brandneue Interaktionen mit Mega-Schiffen, die es Spielern ermöglichen, Daten und Fracht aufzunehmen. Das Update verbessert allgemein das Spielerlebnis, indem das System für Verbrechen und Strafen, die Darstellung von Planeten und das Belohnungssystem für Missionen überarbeitet werden. Außerdem wird ein neues Handels-Overlay eingeführt, das Commandern dabei helfen soll, die profitreichsten Handelsrouten der Milchstraße zu finden.

Die Geschichte rund um die Targoiden wird in Beyond – Chapter One fortgesetzt. Nach den jüngsten Angriffen der Aliens auf die Raumstationen der Menschheit nimmt die Bedrohung in Chapter One neue Gestalt an, denn ein längst vergessenes Schiff taucht plötzlich wieder auf und greift jeden Piloten an, der sich in seine Nähe wagt.

Als Reaktion auf die wachsende Bedrohung wurde ein neues Alliance/Lakon Spaceways Schiff entwickelt – der Chieftain. Das Schiff, das mit maximaler Feuerkraft und Manövrierbarkeit für den Kampfeinsatz konstruiert wurde, stellt eine ernstzunehmende Herausforderung für die Targoiden dar, wenn es von fähigen Piloten geflogen wird.

Commander können ab sofort neuen Hinweisen auf die mysteriösen Guardians nachgehen und Einblicke in ihre verlorene Zivilisation und Lebensweise erhalten. Indem sie Informationen und Artefakte sammeln, können sie außerdem neue Gegenstände und Waffen konstruieren, die das Potenzial haben, beeindruckenden Schaden zu verursachen.