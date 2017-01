Elite Dangerous – Das sind die ersten Aliens im Spiel

Schon immer wollten Fans in Elite Dangerous nicht nur Menschen begegnen, dazu ist die Galaxie viel zu groß. Die Spieler wollten das Unbekannte erleben und finden und endlich ist es gelungen.

Die ersten Außerirdischen wurden gesichtet. Eine Rasse mit Namen Thargoids. Bisher sind die Begegnungen fast immer gleich abgelaufen. Die Aliens scannen die Schiffe, legen sie in dieser Zeit lahm, und fliegen dann einfach weiter.

Bisher gibt es noch keine Meldungen von Angriffen der Thargoids auf menschliche Schiffe. Wie viele außerirdische Rassen sich in Elite Dangerous noch verstecken ist bislang nicht bekannt.

A report just coming through that a CMDR has experienced something… strange. https://t.co/NJVhHWe4eB

— Elite Dangerous (@EliteDangerous) January 5, 2017