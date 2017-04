Entwickler wollen sich zu Project Scorpio äußern

Nachdem DigitalFoundry die Specs von Project Scorpio enthüllt hat, haben sich bisher nur die Gamer zu Wort gemeldet. Die einen, auf Seiten von Microsoft, die anderen auf Seiten von Sony und richtige Gamer auf Seiten der Games. Entwickler allerdings waren nur wenige dabei.

Die Kollegen von Gamasutra wollen das schon diesen Mittwochen ändern. Via Twitter haben sie nun verraten, dass sie am 12. April Project Scorpio noch einmal aus Seiten der Entwickler unter die Lupe nehmen wollen.

Welche Entwickler sich dann zu Wort melden ist derzeit noch ein Geheimnis. Bleibt zu hoffen, dass es ein unvoreingenommener Bericht wird, der gerne kritisch aber eben nicht voreingenommen sein darf.

The portents ring true: We'll have an in-depth breakdown of Project Scorpio (from a #gamedev perspective) this Wednesday! pic.twitter.com/leU7Za4vUf

— Gamasutra (@gamasutra) April 10, 2017