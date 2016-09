Everspace – Heute im Preview Programm für Xbox One

Ab heute ist Everspace, der neue Rogue-like Shooter des Hamburger Indie-Studios ROCKFISH Games auf Xbox One im Game Preview Programm erhältlich. Zusätzlich erscheint Everspace noch in diesem Monat im Game Preview Programm für Windows 10, und ist damit der erste deutsche ID@Xbox-Titel, der Play Anywhere unterstützt.

Everspace

Im actionreichen Weltraumspiel macht ihr euch in einem Raumschiff auf eine herausfordernde Reise durch ein sich ständig veränderndes Universum, das zahlreiche Überraschungen bereithält. Jeder Ausflug ins All wird so zu einem neuen Abenteuer.

Everspace ist der erste deutsche Xbox Play Anywhere-Titel. Sprich, ihr kauft den Titel digital (auch als Code-Karten bei ausgewählten Händlern verfügbar) einmal und zockt, ohne zusätzliche Kosten, auf Xbox One und Windows 10-PCs. Spielstände, Erfolge und Add-Ons werden natürlich gespeichert. So können Spiele beispielsweise auf der Xbox One gestartet und am PC weitergespielt werden.

Quelle: Pressemeldung