Everspace – Xbox One X-Version besser als die PS4 Pro-Variante

Sie wächst immer weiter – die Zahl, der Xbox One X-optimierten Spiele. Auch Everspace wird auf dieser Liste landen und einen ordentlichen Boost in puncto Grafik bieten.

Natürlich wird im direkten Vergleich zwischen Xbox One und Xbox One X ein recht großer Sprung zu erwarten sein. Rockfish Games CEO Michael Schade sagte dazu: „Wir können keine exakten Werte für die Xbox One X benennen, aber auf den gleichen Grafikeinstellungen und Auflösung bekommen wir eine sehr viel höhere Framerate, als auf der Xbox One. Das ermöglicht uns die Grafik und die Auflösung zu verbessern, und trotzdem eine deutlich höhere Auflösung, als auf der Xbox One, zu haben.“

Auch im direkten Vergleich zur PS4 Pro erklärte Schade, dass die Xbox One X die Nase vorne hat. Leider hat Schade keine weiteren Details bezüglich der Vorzüge der Xbox One X-Version benennen wollen.

Es ist aber davon auszugehen, dass es die übliche bessere Auflösung und Grafikqualität sein wird.