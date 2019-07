Evil Dead – Ein Spiel ist in Arbeit

Den Schauspieler Bruce Campbell dürften viele Gamer und Filmfreunde eines älteren Semesters kennen.

Mit der Evil Dead-Filmreihe verschaffte es Campbell zum Kultstatus. Jetzt soll wieder ein neues Spiel zu eben dieser Filmreihe entwickelt werden.

Dabei handelt es sich nicht nur um ein Gerücht, sondern um eine direkte Bestätigung durch Campbell selbst. Er schrieb auf Twitter:

„Hey, ihr groovy Gamer, das ist eine geile Gelegenheit, um einige unkorrekte Informationen klarzustellen, die auch durch mich rumkursieren: das kommende Evil Dead-Videospiel wird für Konsolen und PC entwickelt, nicht für VR. Sorry für die Unannehmlichkeit. Game on!“

Weitere Informationen zum Evil Dead-Spiel sind leider noch unklar.

Hey, groovy gamers, this is a swell time to clarify some incorrect info that might be out there (including from me!): the upcoming Evil Dead video game is being developed for consoles and PC, not VR. Sorry for any confusion. Game on! #MyBoomstickIsTooBigForVR #EvilDeadTheGame pic.twitter.com/Jqh2BGW82p

— Bruce Campbell (@GroovyBruce) July 1, 2019