Evolve – Das Ende der Entwicklung

Die Turtle Rock Studios haben einige sehr gute Spiele auf den Markt gebracht, darunter Left4Dead. Mit Evolve wollten sie etwas schaffen, dass es bis zu dieser Zeit so noch nicht gab. Einen asymmetrischen Online-Shooter.

Vier Gamer übernahmen die Rolle von Jägern, einer durfte das Monster sein – und ein Monster war es wirklich. Jetzt ist Evolve als auch die Turtle Rock Studios ein Teil der 2K Familie geworden und das bedeutet, dass man sich von Projekten trennen muss.

Im offiziellen Forum von Turtle Rock schrieb nun Chris Ashton, seines Zeichens Mitbegründer von Turtle Rock, die folgenden Worte an die Community:

„Es ist schwer unsere Spiele hinter uns zu lassen. Left4Dead war da nicht anders und jetzt ist es für Evolve soweit. Es wird immer einen besonderen Platz in unseren Herzen, für unsere abgeschlossenen Projekte, geben. Ganz gleich was mit Evolve in der Zukunft passiert; wir wissen, es wurde in diesem Studio geboren und entwickelt, von einem Team, zusammen mit dieser wundervollen Community.“

„So ist das Leben eines AAA-Spieleentwicklers, die sich nicht selbst finanzieren und nicht Inhaber ihrer eigenen IP sind. Wir machen nicht die Entscheidung. Wir alle wussten, worauf wir uns einlassen, als wir unterschrieben haben, denn wir lieben was wir machen. Wir freuen uns wirklich, dass wir die Möglichkeit hatten etwas Riskantes zu machen, etwas Neues und Innovatives. Wir haben eine komplett neue SciFi-Welt erschaffen. Wir konnten den Planeten Shear besuchen und mit der außerirdischen Fauna und Flora interagieren. Wir konnten sie Jagen, Fallen stellen und gigantischen Monster zusammen töten. Wir konnten DAS Monster sein – was für eine unglaubliche Erfahrung.“

Es scheint fast so, als wäre das noch nicht ganz das Ende von Evolve, denn wie Ashton schrieb, weiß man noch nicht, was mit Evolve in der Zukunft passiert.

Erst vor einigen Monaten entschied man sich bei Turtle Rock und 2K Games dafür, dass man Evolve als free-to-play-Titel veröffentlicht. Das Ganze war so gesehen „Stage two“. Ob es also auch noch einmal eine kostenlose Variante für Konsolen geben wird, ist noch unklar.