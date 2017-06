Extinction – Ein neues Action-Spiel von Iron Galaxy

Ein weiteres, neues Spiel wurde am heutigen Donnerstag angekündigt. Es trägt den Namen Extinction und wird derzeit von Iron Galaxy und Maximum Games entwickelt.

Das Action-Spiel, zu dem es bereits einen ersten Cinematic-Trailer gibt, soll für PC, Xbox One und PS4 erscheinen. In einer Welt, in der Oger, die viele Meter hoch sind, die Menschheit versklaven und töten, seid ihr einer der letzten Sentinel. In der Rolle von Avil tretet ihr den Kampf gegen die Ravenii an, wie die Monster aus längst vergessener Zeit genannt werden.

Ihr müsst gegen Horden von Gegnern kämpfen, sie aus den Dörfern und Städten vertreiben, in die sie eingefallen sind. Verpackt in einer packenden und tiefgreifenden Story soll Extinction im ersten Quartal 2018 erscheinen.

Erste Screenshots, sowie den angesprochenen ersten Trailer, zu Extinction findet ihr an gewohnter Stelle: