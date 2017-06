Exzore The Rising – Ein neues RPG erscheint Ende 2018

Rollenspiele sind bei Gamern immer gerne gesehen, vor allem wenn sie eine gute Story, ebenso gutes Gameplay und schöne Grafiken zu bieten haben. Entwickler Tiny Shark scheint all dies mit Exzore: The Rising verbinden zu wollen.

Exzore: The Rising wird derzeit für PC, Xbox One und PS4 entwickelt und steckt euch in die Rolle von Damien Clive, einen ehemaligen Commander der Exzore Armee. In einer Welt, aufgeteilt in vier Fraktionen, werden eure Interaktionen und Taten auch Konsequenzen auf jedes dieser Reiche haben und wie die sich die Geschichte des Spiels entfaltet. Egal welche Fraktion ihr wählt, es warten besondere Missionen, Belohnungen und Vorzüge und Fähigkeiten.

Damien erwartet eine offene Spielwelt, die er mit Hilfe von speziellen Fähigkeiten und Gadgets erkunden kann. Das für Exzore: The Rising erfundene Affinity-System soll zudem die Art beeinflussen, wie sich die Story entwickelt. Einen ersten Trailer, der schon einmal einen Blick auf das Spiel gewehrt, wollen wir euch nicht vorenthalten: