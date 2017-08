Exzore The Rising – Kickstarter-Kampagne unterstartet

Entwickler Tiny Shark Interactive hat mit Exzore: The Rising ein neues Action-RPG in Arbeit, über das ihr bislang wohl noch nicht viel gehört habt. Doch nun gibt es jede Menge neue Informationen, mit dem Start einer Kickstarter-Kampagne.

In der Rolle von Damien Clive werdet ihr in eine mittelalterliche geschickt, in der es ausnahmsweise keine Drachen und Magie gibt. Was es aber stattdessen gibt, sind interessante Erfindungen und Gadgets.

Damien wird in der Lage sein sechs unterschiedliche Erweiterungen zu nutzen. Darunter beispielsweise die Möglichkeit eine Art Seilwinde mit Widerhaken zu verschießen, um entweder Feinde in Reichweite des eigenen Schwertes oder Kriegshammers zu bekommen, oder um mit Gegenständen zu interagieren.

Diemen zur Seite steht oder besser fliegt, sein Adler, der dabei hilft Feinde aufzuspüren, abzulenken und im späteren Spielverlauf diese sogar anzugreifen. Exzore: The Rising wird bereits von einem privaten Investor finanziert, der sich allerdings nur um die Entwicklungskosten von Exzore: The Risingkümmert.

Mit dem Kickstarter-Ziel von 50.000 Pfund möchte Tiny Shark weitere Kosten wie Synchronsprecher oder das Marketing von Exzore: The Rising abdecken.

Exzore: The Rising soll im vierten Quartal 2018 für Xbox One, PC und PS4 erscheinen.