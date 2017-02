F1 2017 – Codemasters kündigt Beta an

Codemasters ist derzeit wieder voll und ganz mit der Entwicklung eines neuen Formel 1-Spiels beschäftigt und geht dieses Mal in der Entwicklung Wege, die es für Rennspiele nicht sehr häufig zu sehen gab. Das Studio bereitet sich mit dem nächsten F1-Game auf eine Beta vor, auf eine sehr kleine allerdings.

Codemasters verriet auf ihrem offiziellen Blog, dass insgesamt 900 Beta-Plätze geben wird, auf allen drei Plattformen verteilt (Xbox One, PC und PS4). Damit erhält jede Plattform ein Kontingent von gerade einmal 300 Spielern. Die Beta-Tester sollen sich im Groben mit dem neuen Steuerungsmodell auseinandersetzen und selbiges auf Herz und Nieren testen. im Blog-Post selbst hieß es unter anderem:

„Das Team hat für einige Zeit sehr hart am nächsten Projekt gearbeitet und wir können es kaum abwarten euch dieses fantastische Spiel und all seine Neuerung vorzustellen. Letztes Jahr haben wir einige sehr erfolgreich absolvierte Beta-Tests mit der Community durchgeführt, in denen ihr uns unglaublich wertvolles Feedback gegeben habt, was uns dabei half dieses Spiel zu gestalten. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Mal nicht nur die Reichweite erhöhen, sondern bereits früher mit dem Beta-Test beginnen werden.“

Wer Teil der Beta werden will, sollte der offiziellen Website einen Besuch abstatten und auf sein Glück hoffen.