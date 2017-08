F1 2017 – Codemasters veröffentlicht neuen Trailer

Pressemeldung – Zur bevorstehenden Veröffentlichung von F1 2017, dem offiziellen Videospiel der 2017 FIA Formula One World Championship, veröffentlichen die Rennspielexperten von Codemasters heute einen neuen Gameplay-Trailer, der die hitzigen Rennen in Szene setzt, die den Fans der F1-Videospiel-Serie bevorstehen.

Das am 25. August für das PlayStation 4 Computer Entertainment System, Xbox One und Windows PC erscheinende F1 2017 ist das funktionsreichste Spiel der gesamten, bisher veröffentlichten F1-Serie.

Lee Mather, Creative Director für F1 2017 kommentiert: „Wir können es kaum erwarten, dass die Fans das Spiel endlich spielen können. Das ist das umfangreichste F1-Spiel, das wir bisher entwickelt haben. Nicht nur, dass wir die klassischen Fahrzeuge und einen enorm erweiterten Karriere-Modus implementiert haben, wir haben dazu auch noch zahlreiche Verbesserungen im Online-Spiel umgesetzt, inklusive der Beobachter-Posten, die speziell für das Spielen in Ligen geeignet sind.“

„Wir glauben auch, dass die Meisterschaft für die Fans ein echter Hit wird, da diese völlig neuen Wege bietet, um F1 2017 mit unterschiedlichen Regeln zu spielen, aber auch die Struktur der normalen Weltmeisterschaft. Das fügt dem Spiel jede Menge Vielfalt hinzu.“

Extrem erweitere Karriere

Spieler können Geschichte schreiben, indem sie ihre eigenen Fähigkeiten und ihr Fahrzeug über mehrere Renn-Saisons weiterentwickeln. Erst entscheiden sie sich für einen Fahrer, für den sie einen entsprechenden Avatar aussuchen – inklusive weiblicher Fahrerinnen. Anschließend entscheiden sie sich für einen passenden Helm (darunter Community-Designs), eine Startnummer und anschließend für das Team, für das sie antreten möchten. Das Forschungs- & Entwicklungssystem wurde extrem erweitert und bietet 115 Upgrades, mit denen der Spieler Motor und Getriebe optimieren kann. Zusätzlich können Ressourcen-Punkte durch die Teilnahme an Übungsprogrammen wie „Kraftstoff-Management“ oder „Fahrzeug-Geschwindigkeit“ verdient werden. Einen zentralen Punkt nehmen auch die klassischen Fahrzeuge in dem erweiterten Karriere-Modus ein, in dem Spieler diese Boliden in speziellen Renn-Events fahren können.

Neuer „Meisterschafts-Modus” und Gameplay-Varianten:

Der Meisterschafts-Modus erlaubt den Spielern die Teilnahme an einzigartigen Renn-Events, die auf unterschiedlichen Regelwerken und den Strukturen der offiziellen Meisterschaft basieren, mit modernen und klassischen Fahrzeugen. So kann beispielsweise die klassische Straßen-Serie von den Spielern in ikonischen Fahrzeugen auf der Six-Street-Rennstrecke gefahren werden