Fable 4 – Die Möglichkeit besteht

Fable war immer eines dieser Spiele, die eine gewisse Magie mit sich brachten. Sicher, es war nie das Spiel, was Peter Molyneux angekündigt hat oder ihm eventuell vorschwebte, doch es waren oft sehr gute Spiele. Mit der Schließung von Lionhead schien die Zukunft der Franchise besiegelt, doch Phil Spencer scheint es anders zu sehen.

Obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch keine Ankündigung bezüglich eines neuen Fable-Ablegers gibt, hat sich Spencer recht optimistisch für die Zukunft der Reihe geäußert. Auf die Frage eines Fans, ob es je Fable 4 geben wird, sagte Spencer via Twitter:

„Im Augenblick gibt es keine Ankündigungen, aber ich glaube schon, dass die IP viele Wege hat, die man mit ihr gehen könnte.“

Das letzte Spiel mit Namen Fable Legends ging einen Weg, den Microsoft allerdings nicht mehr gehen wollte, und wurde samt und sonders mit Lionheads Schließung eingestellt. Gerüchten zu Folge, soll eventuell zur E3 2017 ein neues Fable angekündigt werden, doch wie immer sollten solche Gerüchte nur mit viel Skepsis genossen werden.

@dragen_Light Nothing to announce right now but I do think the IP has a lot of places it could go.

— Phil Spencer (@XboxP3) April 30, 2017