Faith of Danschant – Ein sehr beeindruckender Trailer

Selbst RPG-Enthusiasten dürfen bisher nur wenig von Faith of Danschant gehört haben. Faith of Danschant ist ein Spiel, dass sich stark von God of War inspirieren ließ und derzeit nur für den asiatischen Markt angekündigt wurde.

Basierend auf der Unreal Engine 4 geht Faith of Danschant allerdings einen etwas anderen Weg, schon im Stil und der Aufmachung, als God of War. Bisher ist Faith of Danschant nur für den PC angekündigt worden, doch die E3 2017 soll als Bühne für Faith of Danschant dienen.

Eine Präsentation auf der E3 2017 deutet darauf hin, dass Faith of Danschant nicht nur im asiatischen Markt verbleiben soll, ebenso möglich ist natürlich der Ausbruch auf eine andere Plattform. Wir halten euch natürlich darüber auf dem Laufenden. Einen eindrucksvollen Trailer gibt es aber schon heute: