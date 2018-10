Fallout 76 – Ein Spiel für Jahre

Fallout 76 ist Bethesdas neuester Teil der Reihe, der sehr gleich und zeitgleich doch ganz anders werden wird, wie beispielsweise Fallout 4. Schon die Karte von Fallout 76 ist satte vier Mal so groß, wie die in Fallout 4 und hinzukommt, dass es ein Online-Spiel wird.

Eine Welt, die komplett online ist, bietet natürlich diverse Vorteile, wie beispielsweise die Möglichkeit der ständigen Erweiterung. Entwickler Bethesda will eben dies mit Fallout 76 durchziehen. Es soll ein Spiel werden, dass über Jahre hinweg erweitert und verbessert wird.

Es war Pete Hines selbst, der dazu Folgendes sagte: „Es muss einen Grund geben, warum sich jemand in Fallout 76 einloggen möchte. Das kann etwas so Simples sein wie: „an diesem Tag machen wir etwas Besonderes, oder in dieser Woche.“ Wir haben eine Tonne an Plänen und viele Ideen, wie diese. Einige davon werden bereits umgesetzt.“

„Andere werden wiederum auf Feedback aufbauen und wir werden jede Menge Feedback bekommen, mit dessen Hilfe wir Dinge ändern und anpassen können. Natürlich wird nach dem Launch noch mehr Neues veröffentlicht werden, wir müssen auch an die Level 60 Spieler denken.“

„Intern scherzen wir und sagen, dass Fallout 76 die schlechteste Version des Spiels ist, weil es jeden Tag ein kleines wenig besser wird und wird so für viele Jahre bleiben. Wir werden stetig schauen, wie wir das Spiel besser machen können. Wir wollen zu jemanden sagen, der Fallout 76 für ein Jahr nicht gespielt hat, dass es noch immer Fallout 76 ist aber das sind die Dinge, die wir seitdem hinzugefügt haben. Eventuell war das einer der Gründe, warum wir solange damit gewartet haben.“

Wir sind jedenfalls gespannt, wie sich Fallout 76 entwickeln wird. Kann es den Charme eines normalen Fallouts mit sich bringen? Am 14. November 2018 werden wir endlich mehr wissen.