Fallout 76 – Schleichen lässt euch verschwinden

Fallout 76 ist Bethesdas Ansatz die Welt von Fallout mit Multiplayer zu verbinden. Es gilt einen Unterschlupf zu bauen, nach Ressourcen zu suchen und Aufgaben zu erfüllen, doch andere Spieler können euch das Leben zu Hölle machen.

Grund dafür ist unter anderem die Minimap. Ähnlich wie in einem Shooter können euch andere Spieler als Punkt auf dieser Minimap sehen. Nur wenn ihr den Stealth-Modus aktiviert, in dem ihr in die Hocke geht und langsam durch das Unterholz von Fallout 76 schleicht, verschwindet dieser Punkt.

Bestätigt wurde dies nun von Project Lead Jeff Gardiner via Twitter. Obwohl Fallout 76 vier Mal so groß wird wie Fallout 4 bleibt abzuwarten, ob die Spieler den Titel ebenso gut annehmen werden wie den „Vorgänger“.

Fallout 76 erscheint am 14. November dieses Jahres.

For those of you who like to play on the stealthier side. #Fallout76 pic.twitter.com/ZiaYZlE5K6

