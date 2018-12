Fallout 76 – Zweites Update für die Konsolen leicht verschoben

Bethesda hat derzeit alle Hände voll zu tun, wenn es um Fallout 76 geht. Neben dem eigentlichen Spiel gibt es noch Probleme mit den Taschen der Collectors Edition und kürzlich gab es auch ein Problem mit dem Ticket-System der Support-Site.

Was Fallout 76 direkt betrifft hat Bethesda erst kürzlich einen Patch veröffentlicht, der unter anderem das Problem mit Tragelimit von Items ändern bzw. beheben soll. Am 11. Dezember, also morgen, sollte schon das nächste Update folgen, das unter anderem das Bulldozer-Feature in die Welt von Fallout 76 bringt.

Dieses Update wurde nun teilweise verschoben. Warum teilweise? Während PC-Gamer am 11. Dezember das Update herunterladen können, müssen sich Konsolen-Spieler noch bis zum 13. Dezember gedulden. Das soll weiteres Testen auf den Konsolen ermöglichen, wie es auf dem offiziellen Twitter-Account von Fallout heißt.

⚠️We are adjusting our patch schedule for next week’s Fallout 76 update. The update will roll out for PC players on Tuesday and console players on Thursday. This is to allow further testing on consoles, where we can't hotfix unintended issues as quickly as we can on PC.

— Fallout (@Fallout) December 7, 2018