Fallout 4 Game of the Year Edition – Bethesda schickt dich im September zurück

Bethesda wird euch so schnell nicht aus den Wastelands lassen, vor allem dann nicht, wenn sie mit der Fallout 4: Game of the Year Edition so schön verpackt werden.

Ab dem 26. September wird die Game of the Year Edition von Fallout 4 erscheinen, und alle bisher veröffentlichten DLCs und Erweiterungen mit sich bringen, darunter auch den Survival Modus. Zudem wurden grafisch noch einige Verbesserungen durchgeführt.

Mods können in dieser Version von Fallout 4 sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen komplett kostenlos genutzt werden. Die GotY-Version von Fallout 4 enthält: Nuka-World, Vault-Tec Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Wasteland Workshop und Automatron als DLC.