Far Cry 5 – Coop-Fortschritt wird nicht für beide Spieler übernommen

Far Cry 5 wird natürlich auch wieder die Möglichkeit von Coop-Action bieten. Im Klartext bedeutet das, dass ihr jeder Zeit einen Freund zu euch ins Spiel holen könnt und zusammen Missionen und Aufgaben erledigen könnt.

Allerdings gibt es einen Haken an der ganzen Sache. Je nachdem ob ihr jemanden aushelft oder ihr euch einen Freund ins Spiel holt – der zusätzliche Spieler wird zwar alle Missionen mit euch zusammen machen können, muss im Nachhinein diese Missionen aber für sich selbst noch einmal absolvieren.

Es wird also der Fortschritt, den der Coop-Player (2) miterlebt, nicht in dessen eigenes Spiel übernommen werden. Ubisoft hat bestätigt, dass Far Cry 5 in Gänze, vom Start bis zum Ende, zusammen gespielt werden kann.

Einen Splitscreen-Modus wird es in Far Cry 5 allerdings nicht geben – der Coop-Modus kann nur online genutzt werden. Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PC und Konsolen.

Quelle