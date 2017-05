Far Cry 5 – Der Wilde Westen erwartet uns?

Nachdem es bereits zum neuen Assassin’s Creed diverse Gerüchte gab, schließt sich der Kreis vorerst mit dem nächsten Far Cry. Den neuesten Spekulationen zu Folge schickt uns Ubisoft mit Far Cry 5 in den Wilden Westen.

Grund dafür sind einige Hinweise, dass es Dreharbeiten zu einem Trailer geben soll, der nahe einer Kirche in Montana. Aufgebaut in einer Location, die sehr Western-like war. Zusätzlich dazu gibt es diverse Berichte von Insidern, die direkt von Far Cry 5 sprechen, sich aber noch nicht sicher sind, was den Namen betrifft.

Diese wollen auch in Erfahrung gebracht haben, dass es sich dabei nicht um Red Dead Redemption 2 von Rockstar handelt, sondern tatsächlich um Far Cry 5. Wie immer, bei allen Gerüchten, gilt es aber auch diese mit sehr viel Skepsis zu genießen.

Quelle