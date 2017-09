Far Cry 5 – Jede Menge neues Gameplay

In Seattle, genauer gesagt während der PAX West, hat sich Ubisoft viel Zeit genommen Far Cry 5 der breiten Masse vorzustellen.

Natürlich wurde dabei auch jede Menge Gameplay zu Far Cry 5 gezeigt, dass unter anderem viel fahren im Auto, kämpfen und sogar Luftkämpfe zeigt. Neben all der Action braucht man auch in Far Cry 5 einfach einen Moment der Ruhe.

Was wäre dafür besser geeignet als eine Runde virtuelles Angeln? Wie all dies in Far Cry 5 genau aussieht, zeigen euch die nachfolgenden Videos. Far Cry 5 erscheint Ende Februar für PC, Xbox One und PS4.