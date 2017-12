Far Cry 5 – Mehr Gameplay aus den USA

Obwohl Ubisoft Far Cry 5 auf Ende März verschoben hat, freuen sich Gamer weltweit auf das neue Szenario des Spiels.

Dieses Mal verschlägt es uns nicht auf eine Insel oder die Uhrzeit, sondern ins moderne Amerika. Im Land der Freiheit ist zumindest in Far Cry 5 nicht alles Gold was glänzt.

In einem neuen Gameplay-Video zeigen die Kollegen von Polygon nun neues Szenen zu Far Cry 5, die es so bislang noch nicht gegeben hat. Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018.