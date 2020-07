Far Cry 6 – Erste Screenshots der Xbox Series X aufgetaucht

Ubisoft hat am Sonntag, am Ende des Ubisoft-Forward-Events, endich offiziell Far Cry 6 angekündigt – nachdem es bereits viele Tage vorher geleakt wurde.

Jetzt sind erste Screenshots zu Far Cry 6 aufgetaucht, bei denen davon ausgegangen wird, dass diese von der Xbox Series X-Fassung stammen. Natürlich sollte man bedenken, dass dies ebenso gut die PC-Fassung sein könnte.

Allerdings ist die Xbox Series X bereits bei den großen Publishern und Entwicklern als Dev-Kit eingetroffen, weshalb es tatsächlich die Xbox Series X-Version von Far Cry 6 sein könnte. Far Cry 6 soll am 18. Februar 2021 erscheinen.