Fast & Furious – Die Project Cars-Macher arbeiten an einem Spiel?

Entwickler Slightly Mad steht derzeit mit Project Cars 2 im Rampenlicht, scheint sich aber längst anderen Projekten gewidmet zu haben. Projekte, die eine große Hollywood-Verbindung aufweisen könnten.

Slightly Mad CEO Ian Bell hat mit der Antwort auf das neue Projekt des Studios nun nur wenig Zweifel daran aufkommen lassen, womit sich das Unternehmen schon bald beschäftigen wird. Bell soll zum zukünftigen Projekt gesagt haben:

„Ratet was das nächste Need for Speed-Spiel macht und welchen Hollywood-Film sie kopieren? Dann kann ich euch sagen, dass wir einen sechsjährigen Vertrag mit dieser großen Hollywood-Firma haben, dass schlagen wird, was Need for Speed derzeit macht – für die nächsten sechs Jahre.“

Da es derzeit nicht sehr viele Block Buster gibt, die sich mit Autos und Motorsport beschäftigen, ist es wohl fair anzunehmen, dass das nächste Projekt den Namen Fast & Furious tragen wird.

