FIFA 18 – The Journey geht weiter

FIFA 17 hat einiges an der altbekannten Franchise verändert. Letztlich nicht nur die Engine, die nun die Frostbite Engine ist, sondern auch am Spiel selbst. Erstmals gab es einen echten Story-Modus, entwickelt von Bioware, der auch in FIFA 18 wieder dabei sein wird.

Im aktuellen Finanzbericht bestätigte Electronic Arts, dass auch The Journey, die Geschichte rund um Alex Hunter auch in FIFA 18 fortgeführt werden wird. Andrew Wilson sagte dazu: „FIFA 18 wird auf dem Fundament aufgebaut, das wir mit dem Story Mode in 2016 aufgebaut haben. Die Spieler werden The Journey auch in Staffel 2 erleben können, mit neuen Charakteren und neuen Geschichten.“

Unklar ist, ob es also wirklich ein Wiedersehen mit Alex Hunter geben wird, allerdings soll FIFA 18 noch andere Verbesserungen, unter anderem beim Ultimate Team aufweisen können.

