FIFA 20 – Das sind die Top 100 Spieler

Pressemeldung – EA Sport hat heute die Ratings der Top 100 in FIFA 20 veröffentlicht, in der Lionel Messi den ersten und Marc-André ter Stegen, als bester deutscher Spieler, den zehnten Platz besetzt. Die Top 10 der besten Spieler in FIFA 20 setzt sich folgendermaßen zusammen:

Lionel Messi, FC Barcelona 94 Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio 93 Neymar Jr., PSG 92 Eden Hazard, Real Madrid 91 Kevin De Bruyne, Manchester City 91 Jan Oblak, Atlético de Madrid 91 Virgil van Dijk, Liverpool 90 Mohamed Salah, Liverpool 90 Luka Modric, Real Madrid 90 Marc-André ter Stegen, FC Barcelona 90

Die komplette Liste der FIFA 20 Ratings und weitere Top-Platzierungen sind hier zu finden.

Ab dem 10. September steht auch die Demo zu FIFA 20 zur Verfügung, um VOLTA Football und den 11v11 Anstoß-Modus auszuprobieren. FIFA 20 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und wird weltweit ab dem 27. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Origin erhältlich sein.