Final Fantasy 15 – Ein brandneuer Trailer

Pressemeldung – Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass ab sofort ein brandneuer 101-Trailer zu Final Fantasy 15 verfügbar ist. Das Video beleuchtet die Spielelemente und Charaktere des RPG-Highlights. So erfahren Spieler schon jetzt alles Wissenswerte, noch bevor Final Fantasy 15 am 29. November für Xbox One und PlayStation 4 erscheint.

Neben einer Übersicht über die Story des Spiels bietet der neue Trailer auch Erklärungen zum Kampfsystem von Final Fantasy 15 und zur Mischung aus Zaubersprüchen, Beschwörungen und actionreichem Echtzeit-Kampf. Zudem werden Noctis und seine drei Gefährten eingehend vorgestellt.

Zusätzlich wurden auch Details zum finalen Software-Update für Final Fantasy 15 bekanntgegeben. Das sogenannte „Crown Update“ wird zum Erscheinen des Spiels am 29. November automatisch als kostenloser Download zur Verfügung stehen. Das Update ist das Resultat zusätzlicher Zeit bei der Entwicklung seit der Erstellung der eigentlichen Masterversion und liefert eine Auswahl an Erweiterungen, kleineren Fehlerbehebungen und neuen Features, die die Story und das Gameplay-Erlebnis weiter verbessern.

Zu den Verbesserungen gehören unter anderem:

Optimierung der Kameraführung, um Kämpfe in engen Räumen besser darzustellen sowie die Sichtbarkeit der Protagonisten zu verbessern

Hinzufügen eines Fertigkeitenbaums im Wartemodus, der den strategischen Wert dieses Featuress noch weiter erhöht

Spieler können eine Pfeife erhalten, die Monster zum Kampf anlockt

Spieler können eine Pfeife erhalten, die Monster zum Kampf anlockt Neue Szenen aus Kingsglaive: Final Fantasy 15 und dem Trailer „Omen“ wurden ebenfalls hinzugefügt, um das Verständnis der Ereignisse und der Zeitleiste innerhalb des Final Fantasy 15 -Universums für Neueinsteiger noch leichter zu machen

und dem Trailer „Omen“ wurden ebenfalls hinzugefügt, um das Verständnis der Ereignisse und der Zeitleiste innerhalb des -Universums für Neueinsteiger noch leichter zu machen Für Sammler fügt das Upgrade auch eine größere Auswahl an Rezepten und Fischen hinzu sowie eine Galerie, in der kulinarische Entdeckungen dokumentiert werden

Anbindung an soziale Medien, durch die von Prompto geschossene Fotos auf Facebook und Twitter hochgeladen werden können

Nachdem berichtet wurde, dass Kopien des Spiels schon vor der offiziellen Veröffentlichung zum Verkauf angeboten werden, gab Director Hajime Tabata eine Nachricht an die Fans heraus:

„Das Erscheinungsdatum, der 29. November, nähert sich und ich hoffe sehr, dass alle das Spiel unvoreingenommen genießen können. Leider kam es zu einer nicht autorisierten Distribution der physischen Version von Final Fantasy 15 in bestimmten Regionen und uns ist aufgefallen, dass Gameplay-Aufnahmen von Leuten, die diese Versionen spielen, online aufgetaucht sind. Obwohl diese Situation durch verschiedene, regional besondere Umstände zustande kam und eventuell nicht vollständig vermieden werden kann, bedauern wir dies sehr.“

„Eines der wichtigsten Ziele für Final Fantasy 15 war es, dass dank der gleichzeitigen Veröffentlichung weltweit alle die Geschichte und die Überraschungen gemeinsam entdecken und genießen können. Aufgrund der neusten Ereignisse finden sich womöglich Videos mit unerwarteten Spoilern online. Daher möchten wir all jene warnen, die sehnsüchtig auf das Spiel warten. Wir tun alles in unserer Macht stehende, um die Verbreitung von nicht autorisierten Aufnahmen online zu unterbinden. Wir möchten all jene, die vorzeitig eine Version des Spiels erstanden haben, bitten, diejenigen zu respektieren, die sich auf die offizielle Veröffentlichung freuen, und niemandem die Überraschung zu verderben.“

„Ein großes und engagiertes Team hat sehr hart an der Erstellung dieses Spiels gearbeitet, um ein Final Fantasy zu erschaffen, das jeder gleichermaßen genießen kann. Wir würden es sehr bedauern, wenn die Aufregung der Veröffentlichung für so viele so kurz vor dem Erscheinen verdorben würde.“