Final Fantasy 15 – HDR zum Launch bestätigt

Die Xbox One S, die kleine Schwester der originalen Xbox One, besticht durch drei besondere Features, den UH Blu-ray Player, 4K Upscaling für Games und HDR. Letzteres wird es bei vielen neuen Spielen direkt zum Launch geben.

Auch Final Fantasy 15 aus dem Hause Square Enix wird HDR zum Launch unterstützen. Bestätigt wurde dies von niemand Geringerem als Phil Spencer selbst. Damit wird auch Final Fantasy 15 Gebrauch von der High Dynamic Range-Farbtechnologie machen, die in modernen TV-Geräten angeboten wird.

.@FinalFantasy XV is confirmed to support HDR on #XboxOneS at launch. Can't wait to play on 11/29. @FFXVEN @SquareEnix @Xbox

— Phil Spencer (@XboxP3) October 7, 2016