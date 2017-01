Final Fantasy 7 – Xbox-Fans können weiter hoffen

Als das Remake von Final Fantasy 7 angekündigt wurde, hatte so mancher Xbox-Gamer einen Kloß im Hals. Es scheint so, als würde Final Fantasy 7 nicht für die Xbox One erscheinen. Allerdings wurde damals nur von einem „Konsolendebüt“ auf der PS4 gesprochen, was von einer damaligen Zeitexklusivität herrühren könnte.

Jetzt verdichten sich zudem immer weiter die Hinweise darauf, dass das Remake von Final Fantasy 7 auch für die Xbox One erscheinen wird. Der bekannte online Händler EB Games lässt euch jetzt sogar schon Final Fantasy 7 Remake vorbestellen.

Derzeit mit einem Platzhalterpreis von knappen 110 Dollar, der natürlich, sobald ein Release bekannt ist, geändert wird. Square Enix indes hüllt sich weiter in Schweigen, da Sony sicherlich eine stolze Summe hat springen lassen, um eine kleine Zeitexklusivität auf der PS4, sofern sie noch Bestand hat, zu erkaufen.