Final Fantasy 15 – Der Assassins Creed DLC im Trailer

Vor ungefähr drei Jahren trafen die Entwickler von Assassin’s Creed und Final Fantasy 15 aufeinander und sprachen von einer Kooperation. Beide Entwickler wollten einander so jeweils eine Hommage im jeweils anderem Spiel hinterlassen.

Nach einem ersten Artwork, dass sowohl Bayek von Assassin’s Creed Origins zeigt, als auch Noctis von Final Fantasy 15 gibt es heute sogar einen ersten Trailer zum Assassin’s Creed-Inhalt von Final Fantasy 15.

Beginnend am 30. August könnt ihr in Final Fantasy 15 ein Traumei im Moogle Chocobo Carnival erhalten, was euch ein relativ bekanntes Outfit eines Assassinen bringen wird. Am 31. August geht es dann weiter mit dem Assassin’s Creed Festival DLC. Letzterer wird nicht nur neue Abenteuer bereithalten, sondern sogar das Gameplay von Final Fantasy 15 so anpassen, dass es deutlich mehr an Assassin’s Creed erinnert.

Darunter auch der Todessprung und die versteckte Klinge und einige Parkour-Elemente. Wie immer sagt ein Bild mehr als tausend Worte, weshalb ein Trailer wohl noch deutlich aussagekräftiger ist: