Final Fantasy 15 – Letzter DLC erscheint im nächsten Jahr

Als Square Enix im Jahre 2016 Final Fantasy 15 veröffentlicht hat, rechnete niemand damit, wie lange das Studio das RPG noch nach dem Release unterstützen und pflegen würde.

Square Enix geht sogar noch weiter und hat nun angekündigt, Final Fantasy 15 auch noch im nächsten Jahr mit neuen Content zu versorgen. Die für 2018 angedachten drei letzten DLC-Packs wurden nun noch um ein Paket erweitert.

Via Twitter bestätigte das Unternehmen, dass das letzte Pack 2019 erscheinen wird. Wann genau es so weit sein wird, ist allerdings noch unklar. Die erste der vier neuen Erweiterung, die Episode Ardyn soll noch in diesem Jahr erhältlich sein.

Originally, FFXV was supposed to have three episodes that will come in 2018 (Starting with Episode Ardyn). That plan has changed to 4 DLC episodes and will take up until 2019 to wrap all up (spread out). https://t.co/GuAFiiaLU1 pic.twitter.com/Okcw6VYbyn

