Final Fantasy 15 – Macht schon einmal Platz auf eurer Festplatte

Ende November ist es endlich soweit: Final Fantasy 15 erscheint für die Konsolen. Natürlich bedarf es dabei auf Xbox One und PS4 einiges an Speicherplatz.

Für die Xbox One ist nun auch bekannt wie groß Final Fantasy 15 werden wird, zumindest was den Speicherplatz betrifft. Neben einem 7 Gigabyte großen Day One Patch wird Final Fantasy 15 zum Launch 46,17 Gigabyte groß werden. Dabei soll es sich allerdings nur um die Daten für den Download handeln.

Ab dem 29. November könnte Final Fantasy 15 auch noch etwas mehr Platz einnehmen, man munkelt derzeit, dass es um die 51 Gigabyte werden könnten.

