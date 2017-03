FlatOut 4 – Ein brandneuer Gameplay-Trailer

Pressemeldung – Bigben Interactive enthüllt heute den neuen Gameplay-Trailer zu FlatOut 4: Total Insanity. Das vom französischen Studio Kylotonn Racing Games (WRC 5, WRC 6) entwickelte FlatOut 4: Total Insanity startet in Europa am 17. März 2017 auf PlayStation 4 und Xbox One. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Das neue Video enthält weitere Szenen aus den neuen Spielmodi von FlatOut 4: Total Insanity. Durch das äußerst detaillierte und umfassende Schadenssystem können die Spieler Explosionen und Verformungen der Fahrzeuge in Echtzeit durch Schocks und Kollisionen genießen.

Und: Der legendäre Stunt-Modus ist wieder da! Ganz gleich, ob die Spieler das sanfte Gemüt eines Golfers haben oder zum Frühstück ein mittelalterliches Schloss demontieren: Hier kommt jeder auf seine Kosten.

