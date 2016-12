For Honor – Benötigt stets eine Internetverbindung

Always online – zwei Worte die zur Ankündigung der Xbox One für großen Wirbel gesorgt haben und alles andere als positiv aufgenommen wurden. Das von vielen verpönte „Feature“ nimmt mehr und mehr Gestalt an und wird von vielen Publishern und Entwicklern genutzt. So auch im Fall von For Honor.

Auf den aktuellen Packshots von For Honor ist ein Label zu finden, dass darauf hinweist, dass For Honor zu jeder Zeit eine Internetverbindung benötigt. Das heißt, dass ihr selbst während der Kampagne in For Honor mit dem Internet verbunden sein „müsst“.

Damit sollen alle Errungenschaften auch mit in den Multiplayer-Modus übernommen werden können, ohne dass es getrennte Systeme für Kampagne und Mehrspielermodus geben muss. For Honor erscheint am 14. Februar.