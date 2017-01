For Honor – Das steckt im Season Pass

Bis zum Release von For Honor aus dem Hause Ubisoft müssen nur noch einige wenige Wochen ins Land ziehen. Da wird es langsam Zeit zu erfahren was genau im Season Pass von For Honor unter anderen steckt.

Natürlich wird der Season Pass auch für alle zusätzlichen DLCs Gültigkeit besitzen, zu etwaigen neuen Inhalte für For Honor gibt es allerdings dieses Mal noch keine Neuigkeiten. Eine Infografik verrät aber was genau neben den „üblichen“ Inhalten mit Season Pass steckt:

Sechs neue Krieger

Früherer Zugang zu neuen Inhalten

Ein exklusives Sunbeam Emote für alle 12 Krieger

Drei Scavenger Kisten

Ein exklusives Emblem

30 Tage Champion Status

Zudem verrät die Grafik auch, welche Inhalte die Deluxe Version von For Honor mit sich bringt. For Honor erscheint am 14. Februar für PC, Xbox One und PS4.