For Honor – Das steckt in der nahenden Beta

Pressemeldung – Ubisoft enthüllte heute den Inhalt der kommenden Closed Beta von For Honor, die vom 26. bis zum 29. Januar auf PlayStation 4, Xbox One und PC stattfinden wird.

Während der vier Tage können Spieler neue Multiplayer-Inhalte, neue Karten und neue Helden unter die Lupe nehmen. Außerdem veröffentlichte Ubisoft SCARS, eine interaktive Website, die den Spielern die Geschichten der For Honor-Krieger näherbringt und die Möglichkeit bietet, einen Code für die Closed Beta zu gewinnen, indem man die Aufgaben abschließt.

Während der Closed Beta finden die Spieler heraus, welcher Krieger am besten zu ihnen passt und wählen zwischen neun der zwölf im finalen Spiel verfügbaren Helden aus den drei Fraktionen von For Honor – die kühnen Ritter, die brutalen Wikinger und die rätselhaften Samurai. Jeder Held ist einzigartig und verfügt über einen eigenen Spielstil, Ausrüstungs-Sets, Waffen, Fähigkeiten und Spielfortschritt. Des Weiteren treffen die Spieler in drei temporeichen und intensiven Multiplayermodi aufeinander: Herrschaft (4 vs. 4), Handgemenge (2 vs. 2) und Duell (1 vs. 1). Außerdem sind drei neue Karten verfügbar. Zudem haben Spieler erstmals die Möglichkeit am Faction War teilzunehmen, einem persis tenten Meta-Spiel, das die Mehrspielererfahrung über alle drei Plattformen verbindet und den Konflikt zwischen den drei Parteien Ritter, Wikinger und Samurai widerspiegelt. Fans können sich unter folgendem Link anmelden, um eine Chance zu erhalten, an der Closed Beta teilzunehmen.

Bei SCARS, der neuen digitalen Erfahrung zu For Honor, erzählt jede Kerbe einer Waffe die Geschichte vom heftigen und blutigen Kampf gegen große Krieger. Wächter, Kensei und Plünderer treten gegeneinander an und kreuzen die Schwerter in zwölf einzigartigen und exklusiv produzierten Videos. Um ihre Helden zu ehren, wählen die Teilnehmer die Waffe aus, die am besten die Seele ihres Kriegers repräsentiert. Die Spieler wählen zwischen dem Schwert, der Axt oder dem Nadachi und passen drei Elemente der Waffe an, wobei über 192 Kombinationen möglich sind. Sobald die Waffe ausgerüstet ist, können die Spieler dem nicht endenden Kreislauf des Krieges beitreten und erhalten ihren Closed Beta-Code.