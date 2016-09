For Honor – Genaue Details zur geschlossene Beta

Nach der erfolgreichen gamescom, auf der For Honor als bestes PC- und PlayStation4-Spiel ausgezeichnet wurde, bringt der Titel die Spieler zurück in das Jahrhundert der Kriege.



Spieler auf der ganzen Welt betreten in der ersten Closed Alpha vom 15. September bis zum 18. September auf PlayStation4 Computer Entertainment System, Xbox One und Windows PC das Schlachtfeld, um ihre Fähigkeiten mit ihren Klingen zu messen. Diejenigen, die dem Ruf des Schlachtfeldes folgen wollen, können sich auf www.forhonorgame.com für die Closed Alpha anmelden.

In der Closed Alpha wird ein noch in der Arbeit befindlicher Teil der Mehrspieler-Inhalte, mit einer limitierten Anzahl Spielern getestet, um Feedback zu erhalten und die Stabilität zu beurteilen. Während der Testphase ziehen die Spieler als ebenso fähige wie tödliche Elitekrieger der Ritter-, Wikinger- und Samurai-Fraktionen in die Schlacht. In der Closed Alpha werden 4 bereits vorgestellte Helden – Kensei, Orochi, Wächter und Plünderer – sowie 2 brandneue Helden – Eroberer und Berserker – spielbar sein.

Jeder dieser Helden beherrscht einzigartige Fähigkeiten, Waffen, Rüstungen sowie einen besonderen Kampfstil und besitzt eine breite Palette von Anpassungsmöglichkeiten. Die Closed Alpha-Phase gewährt den Teilnehmern außerdem einen ersten Einblick in das Fortschrittssystem, in dem sie neue Fähigkeiten, neue Waffen- und Rüstungsteile, sowie neue visuelle Anpassungsmöglichkeiten nach den Kämpfen auf dem Schlachtfeld freischalten. Das For Honor-Team hat kürzlich besondere Vorstellungsvideos für jeden in der Closed Alpha spielbaren Helden veröffentlicht:

In diesem Test werden 3 der 5 Mehrspielermodi des Spiels verfügbar sein: Der 1vs1-Modus Duell, Handgemenge, ein 2vs2-Modus und Herrschaft, ein 4vs4-Modus. Jeder dieser Modi spielt auf verschiedenen Karten, auf denen die Spieler ihre persönlichen Taktiken entwickeln und die Umgebung zu ihrem Vorteil nutzen können.

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 auf PlayStation 4 Computer Entertainment System, Xbox One und Windows PC.