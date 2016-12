For Honor – Neues Gameplay aus der Kampagne

Pressemeldung – Ubisoft veröffentlichte heute ein neues Gameplay-Video zu For Honor, dem neuen Third-Person-Actionspiel. Das Video zeigt neues Spielmaterial aus der Kampagne, einen neuen Spielmodus und die drei neuen Helden in Aktion.

For Honor wurde von Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit anderen Ubisoft-Studios entwickelt. Das Spiel bietet eine fesselnde Kampagne und einen spannenden Multiplayer-Modus. Die Spieler verkörpern Krieger von drei großen Fraktionen – den kühnen Rittern, den brutalen Wikingern und den mysteriösen Samurai – und kämpfen bis zum Tod in intensiven und glaubwürdigen Nahkampf-Schlachten. Das innovative Kampfsystem von For Honor verleiht den Spielern die vollständige Kontrolle über ihre Krieger. Sie können die einzigartigen Fähigkeiten sowie den Kampfstil jedes Helden anwenden, um alle Gegner, die ihnen im Weg stehen, zu bezwingen.

Vor Kurzem hat Ubisoft zudem eine weitere, geschlossene, Beta-Phase zu For Honor angekündigt. For Honor wird ab dem 14. Februar 2017 erhältlich sein.