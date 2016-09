For Honor – Neues Gameplay zeigt Schwertkampf im Detail

Erst gestern hat Ubisoft Details zur closed Beta von For Honor veröffentlicht. Heute gibt es ein weiteres Video, dass sich auf ein ganz anderes Thema konzentriert.

Das nachfolgende Video dreht sich voll und ganz um das Kampfsystem in und hinter For Honor. For Honor ist kein einfaches Hack and Slay, in dem man nur wild leichte und schwere Angriffe kombiniert – es muss mitgedacht werden.

Blocken, schlagen und Timing sind entscheidend, wenn man in For Honor, das euch drei verschiedene Kulturen – Ritter, Samurai und Vikinger – zu Auswahl anbietet, den nächsten Kampf überleben möchte.

For Honor erscheint Anfang 2017.