For Honor – Season 1 von Year 4 startet heutet

Pressemeldung – Ubisoft gab heute bekannt, dass Hope, die erste Season in Year 4 von For Honor, ab sofort auf PlayStation4, der Xbox One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X und Windows PC verfügbar ist. For Honor ist ab sofort auch auf Uplay+, dem Abo-Service von Ubisoft, erhältlich.

Season 1 startet nachdem sich die Katastrophe, die die Welt von For Honorheimsuchte, dem Ende nähert. Mit Hope startet Year 4 Season 1 inmitten des Chaos, und nach Jahren des unerbittlichen Krieges werden die Helden von For Honor einen neuen Grund zum Kämpfen brauchen.

Year 4 – Season 1 Hope bringt neue Waffen und Rüstungen, die erbeutet werden können, neue Ingame-Events und Inhalte, die die Wendungen in der Welt von For Honor thematisieren. Die neue Season führt mit dem Battle Pass außerdem ein neues Belohnungssystem ein. Mit dem Battle Pass können Spieler besondere kosmetische Gegenstände freischalten.