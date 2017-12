For Honor – Ubisoft lässt euch die Server testen

Seit For Honor vor vielen Monaten veröffentlicht wurde, haben die Fans weltweit eines bemängelt: For Honor baute auf eine Peer-to-Peer-Verbindung auf. Das Heißt im Klartext. Verlässt der Host das Spiel, ist selbiges beendet.

Jetzt ist Ubisoft derzeit dabei dezidierte Server für For Honor zu testen und dieser Test ist jetzt in die offene Phase eingegangen. Während dieses Wochenendes, könnt ihr For Honor auf allen Plattformen auf den dezidierten Servern testen.

Dabei könnt ihr nicht nur kostenlos am Test teilnehmen, ob ihr das Spiel nun habt oder nicht, sondern auch einige Belohnungen im Spiel absahnen. Was dort auf euch zukommt, in puncto Belohnung, zeigt die nachfolgende Grafik: