Fortnite – Crossplay auf der Xbox One aber Sony stellt sich weiterhin quer

Das Thema Fortnite ist und bleibt unfassbar groß und beliebt. Kein Wunder also, dass Fortnite auch die Konsolen, darunter die Xbox One erobert hat. Zeit die Spielerwelt von Fortnite zu vereinen bzw. sie gegeneinander in den Kampf zu ziehen.

Microsoft kündigte im Rahmen der E3 2018 an, dass ihr Fortnite auf der Xbox One jetzt auch im Crossplay genießen könnt. Xbox One, PC, Nintendo Switch, Mac und auf den Smartphones könnt ihr zusammen bzw. gegeneinander antreten.

Sony mixt sich einmal mehr sein eigenes Süppchen an. Dort gibt es ebenfalls Fortnite im Crossplay, doch nur zwischen PC und PS4. Jeder, der auf der sich auf der Switch einloggen möchte und sein Konto mit der PS4 verbunden hat, wird leider keinen Spaß an dem Spiel finden.