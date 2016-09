Forza Horizon 3 – Hol dir die Demo

Am 27. September erscheint endlich Forza Horizon 3 für Xbox One und Windows 10. Wer jedoch nicht so lange warten möchte, kann bereits ab jetzt in der Forza Horizon 3 Demo für Xbox One das Gaspedal durchdrücken.

Forza Horizon 3

In Forza Horizon 3 bist du der Boss des Horizon Festivals – dem größten Auto- und Musik-Festival der Welt. Im atemberaubenden Australien wartet nicht nur ein Fuhrpark von mehr als 350 Autos, sondern auch wunderschöne Landschaften und fantastische Strecken auf euch.

Plus: Wer alle Events der Demo abgeschlossen hat, kann online mit Freunden in einer Free-Roam Session die Demo-Map entdecken.

Xbox Play Anywhere

Als Play Anywhere-Titel ist Forza Horizon 3 zudem auf Xbox One und Windows 10-PCs spielbar. Sprich, ihr kauft den Titel digital (auch als Code-Karten bei ausgewählten Händlern verfügbar) einmal und zockt, ohne zusätzliche Kosten, auf Konsole und PC. Spielstände, Erfolge und Add-Ons werden natürlich gespeichert. So können Spiele beispielsweise auf der Xbox One gestartet und am PC weitergespielt werden. Außerdem enthält Forza Horizon 3 das beliebte Crossplay-Feature, sodass PC- sowie Konsolenspieler miteinander durch Australien heizen können.

