Freitag der 13: Das Spiel – Neues Gameplay-Video

Friday the 13th: The Game – ein Spiel, auf das viele Gamer und Fans der Filme warten. Nicht zuletzt, weil Titel wie Dead by Daylight derzeit genau dieses Segment bedienen und es nun bereits viele Fans des Genres gibt, die nach Abwechslung verlangen.

Entwickler Gun Media ist sich dessen wohl bewusst, und hat die Fans von Friday the 13th: The Game nun mit einen weiteren Gameplay-Video angeheizt. Dabei heißt es sieben gegen Jason. Eine solche Runde dauert im Schnitt rund 15 Minuten, was sich aber auch gerne auf bis zu 20 Minuten ausdehnen kann, da Jason im Spielverlauf immer mächtiger wird und nur ein Ziel hat: alle töten.

Zufällig generierte Elemente sollen zudem für Abwechslung während der Runden sorgen. Friday the 13th: The Game erscheint im Frühling 2017 für PC und Konsolen.