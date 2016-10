Freitag der 13 – Das Spiel wurde leider verschoben

Der Herbst sollte wirklich gruselig und vor allem blutig werden. Mit Friday the 13th: The Game sollte es ein kleines Blutbad geben, zumindest, wenn man in die Rolle des Killers schlüpft. Allerdings haben sich diese Pläne geändert.

Freitag der 13. (Friday the 13th) wurde auf das kommende Jahr verschoben, wie die Spieleschmiede Gun Media nun bekannt gab. Der Grund für die Verspätung dürfte allerdings einige unter euch freuen. Es wird eine Kampagne geben, weshalb man nun zusätzliche Entwicklungszeit benötigt.

Abseits dessen hat Gun Media bereits damit begonnen an einer Beta zu werkeln, die für Baker der Kickstarter Kampagne gedacht ist. Wes Keltner von Gun Media schrieb zur Verspätung:

„Wir wollen euch allen versichern, dass die Verschiebung des Termins für uns kein Leichtes war. Wir glauben aber, dass die positiven Aspekte die negativen überwiegen. Wir haben jeden Tag auf unseren sozialen Medien gelesen, dass eine Einzelspieler-Kampagne und Tommy Jarvis derart hoch im Kurs standen, dass wir unsere Fans nicht ignorieren konnten.“

„Nach der Sicherstellung des Fundings, sind wir hier um euch zu sagen, dass all dies nun geschehen wird und das Spiel noch größer wird. Es ist schade, dass wir das Spiel verschieben müssen, aber ihr müsst nicht zu lange warten und wir werden unseren Fans dadurch auf langer Sicht mehr bieten können.“

Der Multiplayer-Modus von Friday the 13th wird bereits Anfang 2017 erscheinen, im Sommer wird dann die Kampagne hinzugefügt. Alle, die Freitag der 13 bereits vorbestellt haben, müssen sich nicht darüber sorgen, dass sie noch einmal (zusätzlich) zur Kasse gebeten werden – das ist nicht der Fall.

Freitag der 13: Das Spiel erscheint für PC, Xbox One, PS4.

