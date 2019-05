From Software – Arbeitet mit George R.R. Martin an einem neuen Spiel?

Für viele ging am Wochenende eine Ära zu Ende, als Game of Thrones das letzte Mal über den heimischen Bildschirm flackerte. Westeros war eine Schöpfung von Autor George R.R. Martin, der sich nun auch neuen Projekten zu widmen scheint.

Erst kürzlich schrieb Martin, dass er an einem Spiel aus Japan mitwirke, zumindest als Berater. Jetzt gibt es neue Gerüchte, die etwas mehr Licht ins Dunkel bringen wollen. Demnach soll das Speil Great Rune heißen und in bei From Software entwickelt werden.

Great Rune soll ein Open World-Titel werden, den die Spieler auf dem Rücken eines Pferdes erkunden können. Seine Wurzeln soll Great Rune in der nordischen Mythologie haben. Als Spieler sollt ihr andere Königreiche erobern und verschiedene Kräfte von deren Herrschern stehlen können. Zudem soll Great Rune gar nicht so lange auf sich warten lassen, was zumindest eine Ankündigung betrifft.

Angeblich soll es schon auf der E3 Konferenz von Microsoft vorgestellt werden. Wir sind gespannt.