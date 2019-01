From Software – Zwei weitere Projekte in Arbeit

Die Spielschmiede From Software müsste fast jedem Gamer ein Begriff sein. Sie haben schließlich ein ganzes Genre geprägt, dass heute nur noch als Dark Souls-like bezeichnet wird. Spiele, die so schwer sind, dass jeder Fehler tatsächlich tödlich für den eigenen Charakter ist.

Eben dieses Studio werkelt aktuell an Sekiro: Shadows Die Twice, doch damit scheint die Spieleschmiede nicht ausgelastet zu sein. From Software President Hidetaka Miyazaki hat jetzt verraten, dass From Software noch an zwei weiteren, unangekündigten Titeln werkelt.

Er sagte: „Obwohl es noch nicht die richtige Zeit ist, um über Details zu sprechen, sind beide Spiele typische From Software Titel. Wir brauchen noch etwas mehr Zeit, doch wir werden mehr verraten können, wenn sie mehr Form angenommen haben.“

Mit „typisch From Software“ darf man sich also auf weitere, knallharte RPGs freuen, die keine Fehler verzeihen. Bis dahin müssen wir auf den Release von Sekiro: Shadows Die Twice warten, welches am 22. März 2019 erscheinen soll.